Киев, , 05:36 — REGNUM Потрясающий пример «удачного подбора кадров» для управления Украиной и прочих американских колоний показывает случай с Натали Энн Яресько, сначала порулившей на «незалэжной», а потом продемонстрировавшей свои таланты в Пуэрто-Рико. О том, почему в обозримом будущем развал на Украине не может быть остановлен, рассказывает автор ИА REGNUM Андрей Ганджа.

Утверждения, что в результате выборов президента на Украине многое может поменяться, вряд ли выдержат столкновение с действительностью. Проблема не в том, как ее пытаются преподнести избирателю сторонники ныне действующего президента — мол, за Петром Порошенко стоит команда крепких профессионалов, а за Владимиром Зеленским такой команды нет. Беда и заключается в профессиональных чертах украинской верхушки, которую унаследует любой победивший во втором туре кандидат. О коррумпированности, неспособности к оценке ситуации и правильному планированию говорит уже то, что критика украинских властей зазвучала из уст главного спонсора майдана. Но пример Натали Энн Яресько бьет все рекорды.

Яресько, уроженка американского Иллинойса, долгое время была членом Консультативного совета по иностранным инвесторам, после майдана-2014 стала министром финансов и даже прицеливалась к посту премьер-министра, от которого ее удалось потеснить сторонникам ныне действующего главы украинского правительства Владимира Гройсмана. После чего, вернувшись в Штаты в марте 2017 года, Яресько заняла место исполнительного директора Совета по финансовому надзору в Пуэрто-Рико. Действия данного Совета по достоинству оценил президент США Дональд Трамп, заявив, что «Политики крайне некомпетентны, тратят деньги глупо или коррумпированно и берут только из США …». Что же послужило причиной такой оценки «опытного профессионала»?

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