Макрон возглавит совещание по реконструкции Нотр-Дама

Париж, , 14:28 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон возглавит совещание по реконструкции Нотр-Дам-де-Пари в Елисейском дворце в Париже 17 апреля 2019 года, сообщает Le Figaro.

Известно, что совещание будет посвящено мерам, которые должны быть приняты в отношении собора Парижской Богоматери после пожара.

На встрече, которая начнется в 16:00 по местному времени, будут присутствовать премьер-министр Франции Эдуард Филипп, министр экономики страны Бруно Ле Мэр, министр культуры Франк Риестер, мэр Парижа Анн Идальго, генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай, архиепископ Мишель Опети, а также председатель национального центра памятников Филипп Белаваль.

Издание отмечает, что Эммануэль Макрон решил уделить первостепенное внимание этой трагедии, отложив на время заявления по выходу из кризиса, вызванного акциями протеста «желтых жилетов».

Как ранее передавало ИА REGNUM, на реконструкцию, пострадавшего от пожара 15 апреля 2019 года собора Парижской Богоматери, собрали уже около 600 млн евро.

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