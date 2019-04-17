МВД Украины: Второй тур выборов будут охранять меньше силовиков, чем первый

Киев, , 14:24 — REGNUM Украинская полиция переходит на усиленный режим несения службы в связи со вторым туром президентских выборов с 18 апреля.

Об этом говорится в официальном заявлении МВД Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно информации ведомства, охрану общественного порядка во время голосования во втором туре президентских выборов 21 апреля будут обеспечивать в общей сложности 72,4 тыс. полицейских.

В частности, по словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, в охране окружных и участковых избирательных комиссий будут задействованы более 50 тыс. полицейских; к обеспечению правопорядка на улицах привлекут около 11 тыс. правоохранителей; остальные полицейские будут работать в составе следственно-оперативных групп, в взрывотехнических подразделениях и будут находиться в резерве.

Стоит отметить, что накануне первого тура президентских выборов полиция вывела на несение службы около 134 тыс. сотрудников, а усиленный режим несения службы был введен еще за неделю до выборов.

ИА REGNUM напоминает, что 15 апреля глава МВД Арсен Аваков призвал участников президентской предвыборной кампании «прекратить демонизировать оппонентов и работать на поляризацию общества».

«Агрессивность общественно-политического противостояния в стране достигла совершенно недопустимого уровня. Все настолько увлеклись баталией, что, похоже, уже забыли, ради чего введен сам механизм избирательного соперничества. А ведь все просто: выборы — это общественный договор о регулярной корректной демократической процедуре, обеспечивающей определение доминирующей точки зрения большинства», — отметил глава силового ведомства.

Почему при такой оценке ситуации главой МВД количество полицейских на второй тур гораздо меньше, чем на первый — не уточняется.