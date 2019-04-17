Таллин, , 14:22 — REGNUM

Прежде всего эстонские жители ожидают, что в четверг, 18 апреля, в ходе двусторонней встречи президента Керсти Кальюлайд и президента Владимира Путина будет обсуждаться тема оживления экономических отношений двух государств. Об этом сообщает национальный новостной вещатель rus.err.ee. со ссылкой на опрос Kantar Emor.

Данные опроса свидетельствуют, что 59% эстоноязычных респондентов и 79% лиц, для которых эстонский язык не является родным, считают вопрос экономических взаимоотношений наиболее важным для обсуждения.

Читайте также: Эстонские политики негодуют по поводу визита президента в Россию

На второе место по важности — 53% опрошенных, среди которых 54% эстонцев и 50% русскоязычных, — отнесли тему соглашения о границе. За ней следует вопрос ослабления военной напряженности между двумя государствами. Около 44% респондентов, среди которых 45% — русскоязычные и 43% — эстоноязычные, считают, что этот вопрос должен обязательно оказаться на повестке дня встречи двух президентов.

Читайте также: Президент Эстонии объяснила цель встречи с Путиным

Около 28% опрошенных эстонцев считают, что в ходе встречи два лидера «могли бы обсудить действий России на Украине», в то же время только 11% русскоязычных опрошенных назвали этот вопрос в качестве приоритетного. Проблему прав неграждан назвали важной темой 46% опрошенных, среди которых 40% русскоязычных и лишь 6% эстонцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новость о встрече двух президентов вызвала неоднозначную оценку эстонских политиков, которые высказывали мнение о том, что повод недостаточно весомый для поездки в страну, с которой у Эстонии «нет добрососедских отношений» и повседневного внешнеполитического сотрудничества. Также эстонского президента критиковали за чрезмерную скрытность подготовки визита.

Читайте также: Президент Эстонии посетит Россию с рабочим визитом