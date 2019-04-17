Оппозиция Индии: Моди запугал население во имя национальной безопасности

Нью-Дели, , 20:36 — REGNUM Лидер оппозиционной «Народной демократической партии» (НДП) и бывший главный министр штата Джамму и Кашмир Махбуба Муфти обвинила правящую «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в запугивании населения страны под предлогом обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своем аккаунте в Twitter Махбуба Муфти подчеркнула, что ради победы на парламентских выборах БДП готова пойти на поляризацию общества Индии и присвоение себе подвигов индийских солдат. По словам лидера НДП, правительство Индии во главе с Нарендрой Моди запугивает население Индии надуманными угрозами национальной безопасности лишь ради того, чтобы удержаться у власти. Махбуба Муфти отметила, что «Бхаратия джаната парти» проводит целенаправленную политику разделения страны во имя религии и разжигания межобщинной вражды.

Напомним, что выборы в парламент Индии начались 11 апреля и завершатся 19 мая.