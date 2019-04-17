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Оппозиция Индии: Моди запугал население во имя национальной безопасности

Политика

Лидер оппозиционной «Народной демократической партии» Махбуба Муфти заявила, что правительство во главе с Нарендрой Моди запугивает население надуманными угрозами национальной безопасности лишь ради того, чтобы удержаться у власти

Оппозиция Индии: Моди запугал население во имя национальной безопасности
Narendra Modi
Нарендра Моди

Нью-Дели, 17 апреля 2019, 20:36 — REGNUM  Лидер оппозиционной «Народной демократической партии» (НДП) и бывший главный министр штата Джамму и Кашмир Махбуба Муфти обвинила правящую «Бхаратия джаната парти» (БДП) во главе с премьер-министром Нарендрой Моди в запугивании населения страны под предлогом обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

В своем аккаунте в Twitter Махбуба Муфти подчеркнула, что ради победы на парламентских выборах БДП готова пойти на поляризацию общества Индии и присвоение себе подвигов индийских солдат. По словам лидера НДП, правительство Индии во главе с Нарендрой Моди запугивает население Индии надуманными угрозами национальной безопасности лишь ради того, чтобы удержаться у власти. Махбуба Муфти отметила, что «Бхаратия джаната парти» проводит целенаправленную политику разделения страны во имя религии и разжигания межобщинной вражды.

Напомним, что выборы в парламент Индии начались 11 апреля и завершатся 19 мая.

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Зарубежная хроника
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