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Глава ВВС Индии: удар в Балакоте был бы успешнее, будь у нас Рафали

Политика

Ранее министерство обороны Индии приобрело 36 французских многоцелевых истребителей «Рафаль», которые будут поставлены в Индию в течение двух лет

Глава ВВС Индии: удар в Балакоте был бы успешнее, будь у нас Рафали
Vitaly V. Kuzmin
Истребитель «Рафаль»

Нью-Дели, 17 апреля 2019, 21:20 — REGNUM  Начальник штаба ВВС Индии маршал Бирендер Сингх Дханоа заявил, что индийская авиация «добилась бы большего успеха» при авиаударе в Балакоте, Пакистан, если бы в распоряжении ВВС Индии были истребители «Рафаль». По сообщению индийского новостного издания «Амар уджала», с соответствующим заявлением начальник штаба ВВС Индии выступил на семинаре по аэрокосмическому потенциалу Индии в Нью-Дели.

В своей речи Бирендер Сингх Дханоа подчеркнул, что индийская авиация находится в отличной боевой готовности, доказательством чему послужил удар по тренировочной базе террористической организации «Джаиш-е-Мухаммад» в Балакоте, Пакистан, 26 февраля. Напомним, что указанный авиаудар стал ответом на теракт в индийском штате Джамму и Кашмир 14 февраля, когда смертник из «Джаиш-е-Мухаммад» нанес удар по конвою Сил полиции центрального резерва (CRPF) Индии. В результате теракта погибло более 40 офицеров CRPF.

Бирендер Сингх Дханоа отметил, что, хотя ВВС Индии блестяще справились с поставленной задачей, применение новых истребителей «Рафаль» позволило бы индийской авиации добиться более значительных успехов. Напомним, что министерство обороны Индии приобрело 36 французских многоцелевых истребителей «Рафаль», которые будут поставлены в Индию в течение двух лет.

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Зарубежная хроника
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