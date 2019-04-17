Верховный суд Индии требует расследования по делу о собственности Моди

Нью-Дели, , 19:09 — REGNUM Верховный суд Индии требует создать специальный следственный комитет для расследования дела о собственности премьер-министра Индии Нарендры Моди. Об этом сообщило индийское новостное издание «Адж так».

Петицию против председателя правительства Индии подал Сакет Гокхале из штата Махараштра. Сообщается, что при подаче документов о выдвижении кандидатуры на парламентских выборах 2019 года Нарендра Моди намеренно не задекларировал участок земли в городе Гандинагар, штат Гуджарат. В 2002 году указанный участок был продан по номинальной стоимости Нарендре Моди, занимавшему на тот момент должность главного министра Гуджарата. Сообщается, что Нарендра Моди декларировал данный участок земли при подаче документов на выборах 2007 года, но не на выборах 2012 и 2014 годов.

Напомним, что выборы в парламент Индии начались 11 апреля и завершатся 19 мая.