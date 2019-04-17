Премьер Нарендра Моди: программа оппозиции противоречит интересам Индии

Нью-Дели, , 19:56 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди обвинил ведущую оппозиционную партию «Индийский национальный конгресс» (ИНК) в том, что предвыборная программа ИНК противоречит национальным интересам Индии. Об этом сообщило индийского новостного издания «NDTV Кхабар».

В своей речи на митинге в городе Бенгалуру, штат Карнатака, Нарендра Моди выступил с жесткой критикой «Индийского национального конгресса». По словам председателя правительства, план ИНК по аннулированию специальных полномочий вооруженных сил Индии в штате Джамму и Кашмир не позволит эффективно противостоять террористической угрозе в регионе. Нарендра Моди подчеркнул, что предвыборная программа «Индийского национального конгресса» в большей степени соответствует интересам Пакистана, нежели Индии.

В своем выступлении лидер правящей «Бхаратия джаната парти» (БДП) Нарендра Моди также призвал всех собравшихся голосовать на парламентских выборах за БДП. Он заявил: «Если победит правящая «Бхаратия джаната парти», то народ получит сильное правительство, а не безвольный кабинет недостойных политиков». Напомним, что выборы в парламент Индии начались 11 апреля и завершатся 19 мая.