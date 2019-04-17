Лидер неприкасаемых Индии обвиняет правящую партию в запугивании электората

Нью-Дели, , 19:25 — REGNUM Председатель партии неприкасаемых «Бахуджан самадж парти» (БСП) Маявати обвинила правящую «Индийскую народную партию» («Бхаратия джаната парти» или БДП) в запугивании электората накануне парламентских выборов. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

В своем аккаунте в Twitter лидер индийских неприкасаемых подчеркнула, что в ходе избирательной кампании БДП «не гнушается политизации проблем национальной безопасности», запугивая избирателей накануне выборов в парламент Индии. Маявати отметила, что теперь правящая партия в лице депутата от «Бхаратия джаната парти» Манеки Ганди скатилась до «откровенного шантажа» электората. Лидер индийских неприкасаемых призвала граждан Индии не допустить возвращения «Индийской народной партии» к власти и отдать свои голоса за те политические силы, которые неустанно работают на благо всего народа Индии.

Напомним, что ранее, 12 апреля, Манека Ганди выступила на митинге в городе Султанпур, штат Уттар-Прадеш. В попытке заручиться поддержкой и голосами мусульманского населения, депутат от БДП заявила, что будет «менее склонна защищать интересы последователей ислама», если те не проголосуют за нее на грядущих выборах. Манека Ганди подчеркнула: «Я одержу победу по итогам выборов в любом случае».