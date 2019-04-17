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В Литве кандидата в президенты уличили в связях с Россией

Политика

Из-за бывшей работы его супруги

Вильнюс, 17 апреля 2019, 14:12 — REGNUM  Кандидат в президенты Литвы, писатель, философ, преподаватель Клайпедского университета Арвидас Юозайтис вынужден оправдываться за бывшую работу своей супруги Оксаны Юозайтене, до замужества Шуриновой. Литовское агентство BNS сегодня, 17 апреля, опубликовало статью, в которой рассказывается, что Оксана Шуринова ранее работала в благотворительном фонде «Берег Надежды» в Калининградской области. Этот фонд создал на тот момент губернатор Николай Цуканов.

Сам кандидат в декларации интересов не указывал этот эпизод биографии своей жены, а журналистам агентства заявил, что его жена сейчас безработная и он принципиально не позволяет ей работать. Супруги договорились, что в девичестве Шуринова будет заниматься исключительно семьёй и домом. Кроме того, в декларации интересов нет обязательства прописывать прошлую деятельность супруги кандидата. К тому же, рассказал Юозайтис, его жена подала заявление об отказе от российского гражданства и в процессе процедуры получения литовского гражданства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве уверены, что Россия планирует повлиять на выборы в Литве и среди кандидатов наверняка есть не один «ставленник Кремля». Поочерёдно в этом уже обвинили едва ли не всех из девяти зарегистрированных кандидатов.

Выборы президента Литвы состоятся 12 мая.

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Выборы президента Литвы
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