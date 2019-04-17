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«Никаких ограничений нет»: Песков о возможности помилования Берга

Политика

Гражданин Норвегии был приговорен к 14 годам лишения свободы за шпионаж

Москва, 17 апреля 2019, 14:10 — REGNUM  Никаких ограничений на подачу прошения о помиловании осужденного в России за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга нет, сообщил 17 апреля журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких ограничений нет. Существует определенное положение нашего законодательства на этот счет», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, если такое прошение поступит и пройдет все необходимые инстанции, «мы будем ждать решения главы государства».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 апреля Московский городской суд приговорил Берга к 14 годам колонии строгого режима за шпионаж против России. Берг был задержан в конце 2017 года в Москве при получении секретных документов Военно-морского флота РФ. Передававший ему документы гражданин России также был арестован за госизмену.

Читайте ранее в этом сюжете: Мосгорсуд вынес приговор гражданину Норвегии по делу о шпионаже

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