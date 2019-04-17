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Китай усиливает контроль над интернетом

Политика

И закрывает мессенджеры, нарушающие общественный порядок и распространяющие провокационный контент

Пекин, 17 апреля 2019, 14:10 — REGNUM  Специальная программа по закрытию мессенджеров, вовлеченных в распространение нелегальной информации, запущена китайским регулятором интернет-информации, сообщает 17 апреля Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от профильного государственного ведомства — Госканцелярии интернет-информации КНР.

В первый «черный» список внесены девять мессенджеров, которые, по заявлению ведомства, «представляют серьезную угрозу общественной информации и нарушают права и интересы законопослушных пользователей».

В своем заявлении Госканцелярия призывает пользователей Сети активнее сигнализировать о фактах противозаконной деятельности мессенджеров и их владельцев.

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