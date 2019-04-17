Китай усиливает контроль над интернетом

Пекин, , 14:10 — REGNUM Специальная программа по закрытию мессенджеров, вовлеченных в распространение нелегальной информации, запущена китайским регулятором интернет-информации, сообщает 17 апреля Синьхуа со ссылкой на информацию, полученную от профильного государственного ведомства — Госканцелярии интернет-информации КНР.

В первый «черный» список внесены девять мессенджеров, которые, по заявлению ведомства, «представляют серьезную угрозу общественной информации и нарушают права и интересы законопослушных пользователей».

В своем заявлении Госканцелярия призывает пользователей Сети активнее сигнализировать о фактах противозаконной деятельности мессенджеров и их владельцев.