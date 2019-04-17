Военные Ирака ликвидировали 20 боевиков ИГИЛ* в Киркуке

Киркук, Ирак, , 14:15 — REGNUM Вооруженные силы Ирака провели спецоперацию по ликвидации боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Киркук, в результате чего было уничтожено 20 террористов, сообщает 16 апреля издание Аl-Ghad Press со ссылкой на источник.

«Иракская авиация, при поддержке возглавляемой США коалиции, нанесла удары по террористам к востоку от Киркука, в результате чего были ликвидированы 20 боевиков», — отмечает издание со ссылкой на источники.

Напомним, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были фактически побеждены в Ираке, однако многочисленные спящие ячейки по-прежнему дают о себе знать, совершая регулярные нападения на мирных граждан.