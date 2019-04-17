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Министр обороны Турции: язык ультиматумов противоречит духу союзничества

Политика

Министр обороны Турции: язык угроз и ультиматумов противоречит духу союзничества Вашингтона и Анкары

Министр обороны Турции: язык ультиматумов противоречит духу союзничества
США требует!

Анкара, 17 апреля 2019, 20:38 — REGNUM  Язык угроз и ультиматумов противоречит духу союзничества Вашингтона и Анкары. Об этом заявил министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар на открытии конференции на тему турецко-американских связей в Вашингтоне. Комментируя позицию американской стороны по контракту на поставку российских комплексов С-400 в Турцию, глава турецкого оборонного ведомства отметил, что, пытаясь угрожать Турции и давать некий срок на разрыв контракта Россией, США придерживаются неконструктивной позиции. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, министр обороны Турции также привлек внимание к ситуации в районах Сирии, захваченных террористами курдских отрядов народной обороны и Рабочей партии Курдистана при поддержке США. «Зона безопасности, которую предлагает создать Вашингтон на северо-востоке Сирии, должна учитывать приоритеты Анкары в сфере национальной безопасности. Представители США сообщили, что прорабатывают данный вопрос», — сказал Хулуси Акар. 37-й ежегодная конференция на тему американо-турецких связей организована Ассоциацией делового сотрудничества Турция-США при турецком Совете внешнеэкономических отношений и Американо-турецким советом в Вашингтоне.

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Зарубежная хроника
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