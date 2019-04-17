Как Япония платит дань США, а жители России выживают: Радио REGNUM

Москва, 17 апреля 2019, 17:00 — REGNUM
- Медведев заявил о выживании жителей России;
- Россия поможет Баку и Еревану в карабахском урегулировании;
- Япония продолжит платить дань Вашингтону;
- В Киеве вновь заявили о силовом «освобождении» Донбасса;
- Пушков назвал Сытина «носителем духовной мерзости».
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