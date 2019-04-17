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Как Япония платит дань США, а жители России выживают: Радио REGNUM

Политика

Коротко о главном на 17:00 мск

Как Япония платит дань США, а жители России выживают: Радио REGNUM
Иван Шилов © ИА REGNUM
Радио REGNUM

Москва, 17 апреля 2019, 17:00 — REGNUM  

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.

Слушайте этот выпуск на сайте regnum.podster.fm/1389.

Читайте ранее в этом сюжете: Как на Трампа повлияли мёртвые утки и произошла катастрофа: Радио REGNUM

regnum author Радио REGNUM
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