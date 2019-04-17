Четверг, 18 Апреля 2019 года
05:16:08 МСК

Глава МИД Японии: активность Китая в Восточно-Китайском море — проблема

Политика

Министр иностранных дел Японии заявил, что обсудит с США деятельность Китая в Восточно-Китайском море и вокруг спорных островов

Токио, 17 апреля 2019, 19:38 — REGNUM  16 апреля в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что 19 апреля состоится встреча в формате «2+2» с американскими коллегами в рамках Консультативного комитета по безопасности, основной темой обсуждения станет активность Китая в Восточно-Китайском море. По словам Коно, «деятельность Китая вокруг спорных островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море — это проблема», и её надо решать. По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», по данным Токио, вблизи островов Сэнкаку наблюдается скопление кораблей КНР. «Мы обговорим сотрудничество в рамках американо-японского альянса в свете последних событий. Мы должны укрепить потенциал сдерживания КНР», — заявил глава японского МИД.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить