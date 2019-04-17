Глава МИД Японии: активность Китая в Восточно-Китайском море — проблема

Токио, , 19:38 — REGNUM 16 апреля в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что 19 апреля состоится встреча в формате «2+2» с американскими коллегами в рамках Консультативного комитета по безопасности, основной темой обсуждения станет активность Китая в Восточно-Китайском море. По словам Коно, «деятельность Китая вокруг спорных островов Сэнкаку (по-китайски Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море — это проблема», и её надо решать. По сообщению японской новостной газеты «Токио Симбун», по данным Токио, вблизи островов Сэнкаку наблюдается скопление кораблей КНР. «Мы обговорим сотрудничество в рамках американо-японского альянса в свете последних событий. Мы должны укрепить потенциал сдерживания КНР», — заявил глава японского МИД.