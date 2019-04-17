Друзья Порошенко могли воровать государственные средства — экс-депутат Рады

Киев, , 14:21 — REGNUM К воровству государственных средств в сфере энергетики может быть причастен армейский друг президента Украины Петра Порошенко Юрий Бугла, заявил бывший депутат Верховной рады, экс-директор компании «Энергосеть» Дмитрий Крючков, сообщило 17 апреля издание Strana.ua.

В Соломенском суде Киева проходит заседание, на котором Крючкову определят меру пресечения. Его подозревают в причинении ущерба государству на сумму 346 млн гривен. На эту же сумму попросил назначить залог экс-депутату прокурор Специальной антикоррупционной прокуратуры.

«Я являюсь владельцем компании «Энергосеть» лишь на 25%, остальные 75% имеет офшорная компания. О том, что это за компания знает Юрий Бугла. Он армейский друг Петра Порошенко», — заявил подозреваемый.

Крючков также рассказал, что схему перекачивания государственных средств через «Энергосеть» курировало доверенное лицо Порошенко Игорь Кононенко.

Напомним, в конце марта журналисты опубликовали материал, из которого следует, что Кононенко причастен к крупным хищениям в сфере энергетики. Ещё одного фигуранта расследования — Дмитрия Крючкова — правоохранители задержали 15 апреля в аэропорту «Борисполь», куда он был экстрадирован из Германии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд назначил ряд экспертиз, касающихся хищений в концерне «Укроборонпром», в которых также замешано ближайшее окружение Петра Порошенко.

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