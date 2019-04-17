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Король Саудовской Аравии и наследный принц Абу-Даби провели встречу

Политика

Стороны обсуждали ситуацию на Ближнем Востоке

Эр-Рияд, 17 апреля 2019, 13:59 — REGNUM  Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз провел переговоры с наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом ибн Заидом Аль Нахайяном, сообщает 17 апреля Al Jazeera.

Встреча прошла в Эр-Рияде, на ней также присутствовал наследный принц королевства Мохаммед бин Салман.

Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке. В частности, речь шла о ситуации в Судане.

ОАЭ признала временное правительство страны, а Саудовская Аравия заявила о желании направить в страну продовольственную помощь.

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Ситуация на Ближнем Востоке
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