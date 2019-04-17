Киев: силовое «освобождение» Донбасса? Есть и такие замыслы

Киев, , 13:52 — REGNUM Командующий Вооруженными силами Украины в зоне боевых действий в Донбассе Сергей Наев заявляет, что Киев до сих пор рассматривает вариант силового «освобождения» неподконтрольных территорий.

Заявление Наева сегодня, 17 апреля, приводит служба «ВВС Украина».

Вместе с тем, украинский военный отметил, что силовой сценарий возможен, только если будут гарантии невмешательства со стороны России. Так же он заявил, что Киев понимает, «какую цену придется заплатить» в случае такого развития событий.

«Мы рассматриваем различные варианты военных действий, поэтому, конечно, есть и такие замыслы», — сказал он.

При этом Наев отказался комментировать вопрос о потенциальных потерях при силовом решении конфликта.

«Это закрытая информация. Но мы четко понимаем, какую цену придется заплатить», — подчеркнул командующий.

На заявление Наева уже есть первые комментарии украинских экспертов и политиков.

В частности, экс-министр финансов Украины Виктор Суслов заявил следующее:

«За такое заявление генералу Наеву можно было бы пожать руку за храбрость. Особенно, если бы он ясно сказал, с кем в таком случае воюет украинская армия на Донбассе?»

ИА REGNUM напоминает, что в марте президент Порошенко заявил, что Украина имеет подробный план освобождения Донбасса и Крыма. Основное условие согласно этому плану — согласованное в Совете Безопасности ООН введение миссии миротворцев ООН в Донбасс.

Также он заявил, что в случае попытки провести наступательную операцию и силовым путем вернуть Донбасс под свой суверенитет, Украина понесет «катастрофические потери и сразу же утратит международную поддержку». Поэтому такой вариант нынешним руководством страны не рассматривается, добавил нынешний президент.