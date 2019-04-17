Президент Сербии: встреча в Берлине не решит проблему Косово

Приштина, , 19:36 — REGNUM 16 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящие переговоры с представителями косовских албанцев в Берлине, инициаторами которых выступили Франция и Германия, «не имеют отношения к какому-либо разрешению проблемы Косово».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой переговоров станет пошлина 100%, введенная правительством Косово в ноябре прошлого года, и возобновление диалога между Косово и Сербией.

«Нас ожидают тяжелые переговоры с албанскими официальными лицами, непросто будет и с Меркель, и с Макроном, но всё это не имеет никакого отношения к решению проблемы Косово. Речь пойдет о пошлине и о том, будет ли продолжен диалог. Никакого разрешения на горизонте пока не видно».

По словам сербского лидера, в скором времени проблема Косово будет вынесена на обсуждение в сербской Народной скупщине (верховный законодательный орган Сербии).

Напомним, 29 апреля Тачи и Вучич впервые после перерыва, длившегося почти полгода, встретятся у канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине.