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Президент Сербии: встреча в Берлине не решит проблему Косово

Политика

Темой обсуждения станет пошлина на сербские товары, введенная Приштиной, и возобновление диалога

Приштина, 17 апреля 2019, 19:36 — REGNUM  16 апреля президент Сербии Александр Вучич заявил, что предстоящие переговоры с представителями косовских албанцев в Берлине, инициаторами которых выступили Франция и Германия, «не имеют отношения к какому-либо разрешению проблемы Косово».

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, темой переговоров станет пошлина 100%, введенная правительством Косово в ноябре прошлого года, и возобновление диалога между Косово и Сербией.

«Нас ожидают тяжелые переговоры с албанскими официальными лицами, непросто будет и с Меркель, и с Макроном, но всё это не имеет никакого отношения к решению проблемы Косово. Речь пойдет о пошлине и о том, будет ли продолжен диалог. Никакого разрешения на горизонте пока не видно».

По словам сербского лидера, в скором времени проблема Косово будет вынесена на обсуждение в сербской Народной скупщине (верховный законодательный орган Сербии).

Напомним, 29 апреля Тачи и Вучич впервые после перерыва, длившегося почти полгода, встретятся у канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине.

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Зарубежная хроника
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