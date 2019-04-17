ЕС требует от Косово хотя бы приостановить действие пошлины 100% для Сербии

Приштина, , 19:07 — REGNUM Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан встретился с президентом Косово Хашимом Тачи в Брюсселе.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в ходе встречи представитель ЕС в очередной раз призвал частично признанную республику «хотя бы приостановить действие пошлины на сербские товары».

На своем аккаунте в Твиттер Хан подчеркнул необходимость скорейшего возобновления диалога между Сербией и Косово:

«Хорошая встреча с президентом Хашимом Тачи. Важно, чтобы диалог Косово-Сербия возобновился как можно скорее, это в интересах стабильности и прогресса всего региона. Я повторил позицию ЕС, согласно которой действие пошлины на сербские товары должно быть хотя бы приостановлено».

Напомним, сербский лидер Александр Вучич неоднократно заявлял, что Сербия не будет продолжать диалог с Косово до отмены пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

29 апреля Тачи и Вучич впервые после перерыва, длившегося почти полгода, встретятся у канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине.