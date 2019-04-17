Среда, 17 Апреля 2019 года
14:07:33 МСК

Медведев: Жизнь в России далека от идеала

Политика

«Многим людям трудно»

Медведев: Жизнь в России далека от идеала
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 17 апреля 2019, 13:39 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, дал емкую характеристику жизни в России, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Никому из вас не нужно объяснять, что сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала, ради которого мы все с вами вне зависимости от фракционной принадлежности работаем. Многим людям трудно, некоторые просто выживают», — сказал Медведев.

Он отметил, что есть девять национальных целей развития, которые президент представил в своем майском указе, есть 12 национальных проектов с финансированием почти 26 трлн рублей.

«Но самое главное, в нашей стране живет 146 млн 800 тыс. человек, для которых и вместе с которыми вы всё это и делаем», — указал он.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отчет правительства РФ перед Государственной думой
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить