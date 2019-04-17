Грузия и Кипр начинают новый этап взаимоотношений

Тбилиси, , 13:37 — REGNUM Президент Грузии Саломе Зурабишвили придает большое значение нынешнему, первому за историю дипломатических отношений официальному визиту президента Кипра в Тбилиси, и подчеркивает, что этим визитом обе страны начинают новый этап взаимоотношений. Об этом она заявила на пресс-конференции после встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом 17 апреля.

Церемония встречи и переговоры проходили в бывшем президентском дворце в районе Авлабари, который нынешнее правительство переименовало в дворец государственных церемоний.

«Наши отношения уже развиваются в различных направлениях, но я уверена, что с Вашим приездом в Грузию будет сделан еще один шаг вперед в развитии этих отношений», — заявила Саломе Зурабишвили.

По ее словам, Грузия высоко ценит ту поддержку, которую Кипр оказывает ей как в процессе евроинтеграции, так и в вопросе территориальной целостности. По оценке президента Грузии, один из важнейших рычагов урегулирования ситуации в Абхазии и Цхинвальском регионе — это миссия мониторинга ЕС, в которой Кипр имеет трех представителей. Саломе Зурабишвили особенно выделила ту поддержку, которую, по ее словам, Грузия чувствует от властей Кипра в деле актуализации проблемы «оккупированных территорий» в повестке дня мирового сообщества и рассмотрения последствий грузино-российского конфликта на высоком политическом уровне.

Саломе Зурабишвили также подчеркнула сходство между двумя странами. По ее словам, Грузия и Кипр — маленькие государства с богатой историей и культурой, главнейшей целью для которых является объединение своей страны.

Президент Кипра, со своей стороны, поблагодарил главу грузинского государства за теплый и радушный прием и отметил, что проживающие на Кипре уроженцы Грузии вносят большой вклад в развитие как культурной сферы, так и экономики страны.

После встречи президентов состоялась церемония оформления ряда двусторонних документов — договоров о сотрудничестве в сферах здравоохранения и медицины, обмена секретной информацией, сотрудничества в сферах сельского хозяйства и охраны окружающей среды. С грузинской стороны документы подписали министр иностранных дел Давид Залкалиани и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили. С кипрской стороны — министр иностранных дел Никос Кристодоулидес.

В рамках визита Никос Анастасиадис проведет встречи с представителями правительства Грузии и примет участие в грузино-кипрском бизнес-форуме, который пройдет 18 апреля. Президент Кипра прибыл в Тбилиси с первым официальным визитом 16 апреля вечером.