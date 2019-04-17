Лавров призвал в кратчайшие сроки создать конституционный комитет Сирии

Москва, , 13:35 — REGNUM В настоящее время ситуация в Сирийской Арабской Республике более-менее стабильна. Несмотря на то, что ряд проблем ещё предстоит решить, она не препятствует формированию сирийского конституционного комитета в самое ближайшее время. Об этом 17 апреля на пресс-конференции в Москве заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Конституционная комиссия должна быть сформирована в самое ближайшее время, ситуация на земле этому не препятствует», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Среди основных проблем, которые ещё предстоит решить, Лавров назвал ликвидацию террористического очага в Идлибе. Кроме этого, по словам российского министра, необходимо решить проблему на северо-востоке Сирии, на левом берегу Евфрата. Здесь необходимо восстановить контроль сирийских властей, наладить диалог с курдами и при этом обеспечить интересы безопасности Турции.

https://twitter.com/MID_RF/status/1118426471008051200

Как сообщало ИА REGNUM, решение о создании конституционного комитета было принято на конгрессе национального диалога по Сирии, который проходил в Сочи 29 и 30 января 2018 года, в котором приняли участие порядка 1,5 тысячи представителей всех политических, религиозных и этнических объединений Сирии, представители стран-гарантов России, Ирана и Турции.

Этот орган должен подготовить новую конституцию Сирийской Арабской Республики, по которой затем должны состояться всеобщие выборы. Предполагается, что конституционный комитет будет состоять из трёх одинаковых по численности групп — представителей от правительства, оппозиции и гражданского общества. Всего в комитет войдут 150 человек.