Как на Трампа повлияли мёртвые утки и произошла катастрофа: Радио REGNUM

Москва, 17 апреля 2019, 14:00 — REGNUM
- На президента США оказали влияние мёртвые утки;
- Председатель ОБСЕ ждёт от Молдавии нового правительства;
- В КНДР — внезапная проверка сил ПВО;
- О причинах крупнейшей катастрофы на Земле;
- В России ужесточают наказание для скрывшихся с места ДТП.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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