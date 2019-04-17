Киев, , 13:30 — REGNUM

Украинский политолог Сергей Быков сообщает, что сценарий срыва второго тура президентских выборов 21 апреля из-за нехватки членов избирательных комиссий уже неактуален.

ИА REGNUMнапоминает, что 15 апреля штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского заявил, что подозревает Петра Порошенко в попытке сорвать второй тур голосования, искусственно организовав недобор сотрудников в участковые избирательные комиссии. По информации источников «Украинской правды», проблема возникла из-за того, что некоторые кандидаты после первого тура не рассчитались с членами комиссий за работу, в том числе штаб кандидата Петра Порошенко. Поэтому люди опасаются, что и на этот раз ситуация повторится.

«Тут некоторые сеют панику, что выборы могут сорвать. Мол, не хватает членов УИК. Причем, не заполнил свою квоту именно Порошенко. Видимо, для Порошенко выход во второй тур был большой неожиданностью. В противном случае, у него был бы резерв членов комиссий», — заявляет Быков.

Вместе с тем, эксперт со ссылкой на свои источники уточняет, что по сотоянию на сегодня выборам ничего не угрожает.

«Порошенко подал по 2 члена на каждую комиссию. Каждый его член комиссии займёт руководящую должность. Кворум будет, выборы состоятся», — подчеркивает эксперт.

Вечером 16 апреля Центральная избирательная комиссия Украины заявила о доукомплектовании состава участковых избирательных комиссий почти 40 территориальных избирательных округах.

По данным ЦИК, в 199 окружных избирательных комиссиях должны были сформировать составы 28 808 участковых комиссий и привлечь к их работе около 413 тысяч украинцев. Сообщается, что по состоянию на 15:00 часов 16 апреля о должностях председателя, секретаря и члена участковой избирательной комиссии сообщили 401.464 человек.

ИА REGNUMнапоминает, что второй тур президентских выборов состоится в ближайшее воскресенье, 21 апреля. Согласно социологическим опросам, кандидат в президенты Владимир Зеленский имеет почти трехкратное преимущество перед Петром Порошенко.