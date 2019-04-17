Киев, , 13:31 — REGNUM

Билеты на дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко заказали уже более 12 тыс. человек. Об этом сообщается 17 апреля на странице избирательного штаба Зеленского в социальной сети Facebook.

Билеты были забронированы менее чем за 12 часов после начала распространения. Из-за большой нагрузки сайты, где можно заказать билет, работают с перебоями.

«Для билетного сервиса это историческая нагрузка! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому», — сказано в сообщении.

Напомним, дебаты между кандидатами запланированы на 19 апреля на 19:00 по местному времени на киевском стадионе «Олимпийский». Стадион способен вместить около 70 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, для большей части украинских избирателей результаты дебатов ни на что не повлияют.

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