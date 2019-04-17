Власти Новой Зеландии разоружили полицию — СМИ

Веллингтон, , 13:25 — REGNUM Власти Новой Зеландии разоружили представителей правоохранительных органов в связи с понижением уровня террористической угрозы, сообщает 17 апреля Agence France-Presse (AFP).

Уровень террористической угрозы снижен с высокого до среднего спустя месяц после нападения на мечети города Крайстчерч. Это означает, что вероятность повторного теракта, по мнению властей, стала «вероятной» вместо «высоко вероятной».

Напомним, до террористического акта, произошедшего 15 марта, полиция Новой Зеландии не носила оружие, однако произошедшее вынудило чиновников выдать им его.

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