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Медведев: Регионы живут очень по-разному

Политика

Стратегии пространственного развития

Медведев: Регионы живут очень по-разному
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дальневосточный гектар

Москва, 17 апреля 2019, 13:18 — REGNUM  Проект плана мероприятий в рамках Стратегии пространственного развития должен быть внесен в правительство в ближайший месяц. Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля, об этом сообщил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в Госдуме.

«Чего скрывать: регионы живут очень по-разному, есть регионы богатые, есть совсем небогатые. Главная цель — помочь каждому региону найти внутренние точки роста», — сказал премьер-министр.

Правительство рассчитывает в этом на поддержку Госдумы.

«И здесь мы рассчитываем на очень плотную с вами работу. На эти цели как раз и предусмотрена Стратегия пространственного развития, которая была принята и которая должна создать такие условия, чтобы каждый регион нашел свою нишу в экономике нашей страны», — говорит он.

«Проект плана конкретных мероприятий по стратегии сейчас прорабатывается вместе с регионами и должен быть внесен в правительство в ближайший месяц», — заявил Медведев.

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