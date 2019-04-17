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Делегации Таджикистана и Узбекистана обсудили демаркацию совместной границы

Политика

Следующая встреча состоится во второй декаде мая на территории Таджикистана

Ташкент, 17 апреля 2019, 13:20 — REGNUM  План-график полевых работ по демаркации государственной границы согласовали делегации Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщили 17 апреля в пресс-службе МИД Узбекистана.

11−17 апреля в Самарканде прошла встреча делегаций двух стран по согласованию организационно-правовых вопросов по демаркации узбекско-таджикской государственной границы.

Во время переговоров стороны подготовили проекты нормативно-правовых документов по демаркации границы. Следующая встреча состоится во второй декаде мая на территории Таджикистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля парламент Таджикистана одобрил соглашение с Узбекистаном об открытии контрольно-пропускного пункта «Бабатаг», который будет работать только в дневное время суток для граждан двух стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Таджикистан и Узбекистан продолжают открывать границу

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Таджико-узбекские отношения
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