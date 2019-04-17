Правительство Украины пригрозило уволить главу «Нафтогаза»

Киев, , 13:19 — REGNUM Глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев будет уволен, если с 1 мая цена на газ для населения Украины не станет меньше 8,55 гривен за кубический метр, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщило 17 апреля информационное агентство «Укринформ».

"Есть тема, которая волнует меня лично и каждого гражданина, — вопрос цены газа. Такой наглости от государственной компании, диктата о том, какое постановление мы должны написать, — о таком я не слышал ни в одной стране мира. Это монополист приложил максимум усилий, чтобы все международные организации требовали от нас рыночных цен на газ», — рассказал Гройсман.

В случае, если до 1 мая газ не подешевеет, премьер-министр пообещал инициировать отставку Коболева.

«Все решения правительства должны быть выполнены. Кто с этим не согласен — заявление на стол… Если с 1 мая цена не будет ниже, я на следующее заседание подготовлю постановление о расторжении контракта и увольнении руководителей», — подчеркнул Владимир Гройсман.

Напомним, ранее в «Нафтогазе» заявили, что не могут снизить цены, поскольку правительство не отменило постановление №867, которое регулирует минимальную цену на газ.

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