Барнаул, , 13:22 — REGNUM

Заявленная в отчёте премьер-министра Дмитрия Медведева сумма на борьбу с онкологическими заболеваниями (около одного триллиона рублей в ближайшие шесть лет) впечатляет, но вновь возникает вопрос о приоритетах — суперцентры или первичное звено? Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»), комментируя сегодняшнее выступление главы российского правительства в Госдуме.

«Цифра серьезная и при рациональном использовании выделяемых ресурсов позволяет добиться переформатирования всей системы оказания оказания онкологической помощи. Но вновь возникает вопрос о приоритетах. В настоящее время существует тенденция первоочередного финансирования высокотехнологической помощи, когда львиная доля финансов расходуется на строительство и последующее функционирование «суперцентров», но более оптимальным представляется работа по гармоничному развитию онкологической службы с упором на развитие первичного звена, ранней диагностики, повышение доступности онкологической помощи», — отметил эксперт.

Напомним сегодня, 17 апреля, в Госдуме РФ премьер-министр Дмитрий Медведев представляет отчет о работе российского правительства за 2018 год. Говоря о борьбе с раком, он отметил, что во всех регионах создаётся сеть амбулаторной онкологической помощи, модернизируются диспансеры и больницы. С 2019 года на лечение таких больных и проведение химиотерапии направлено 70 млрд рублей, а всего за шесть лет — около 1 трлн. ИА REGNUM ведёт прямую online-трансляцию этого события.

Читайте также: Отчёт Медведева перед Госдумой — online-трансляция ИА REGNUM