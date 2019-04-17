Сальвини и Орбан вновь попробуют договориться о правом альянсе в ЕС

Милан, Италия, , 13:14 — REGNUM 7 мая, за 19 дней до выборов в Европарламент, лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини и лидер венгерского «Фидеш» Виктор Орбан проведут очередную рабочую встречу, сообщает Affari Italiani в среду, 17 апреля, со ссылкой на источники в «Лиге».

Ранее предполагалось, что критикуемый своими соратниками по «Европейской народной партии» Орбан присоединится к «альянсу сторонников суверенитетов» Сальвини и Марин Ле Пен, однако, несмотря на ряд встреч и комплиментов в адрес друг друга, союз так и не был заключен.

Свои виды на Орбана, чей рейтинг в Венгрии составляет около 50%, есть и у другого правоцентристского альянса Евросоюза — консерваторов. Ранее сообщалось, что польские и итальянские участники этого альянса (Ярослав Качиньский и Джорджа Мелони) намереваются сделать премьер-министру Венгрии официальное предложение.

Помимо Орбана, Сальвини до выборов планирует встретиться с представителями еще нескольких потенциальных партий-союзниц из Испании, Австрии, Словакии и Эстонии. Цель «Лиги» — сформировать и возглавить правоцентристский альянс и занять не менее 20% мест в Европарламенте (150 депутатов).

Наблюдатели отмечают, что позиции «сторонников суверенитетов» и консерваторов по большинству вопросов близки, и даже если не будет заключен формальный союз, эти партии по многим темам будут действовать сообща.

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