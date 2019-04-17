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Свергнутый президент Судана переведен в одиночную камеру

Политика

Ранее он находился под домашним арестом

Хартум, 17 апреля 2019, 13:06 — REGNUM  Бывший президент Судана Омар аль-Башир переведен в тюрьму, расположенную в столице страны городе Хартум. Об этом сообщает 17 апреля Al Arabia со ссылкой на источники.

Прежде свергнутый президент находился под домашним арестом. Как отмечает источник, аль-Башир содержится в одиночной камере под усиленной охраной.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане, начавшиеся в декабре 2018 года, привели к военному перевороту в стране. Бывший глава государства был отстранен от власти и арестован.

Представители вооруженных сил создали переходное правительство, которое будет работать до проведения в стране новых выборов президента.

Читайте ранее в этом сюжете: США не исключат Судан из числа государств-спонсоров терроризма — Reuters

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