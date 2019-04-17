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В ОБСЕ призвали Украину расследовать убийство Олеся Бузины

Политика

Прошло четыре года с момента убийства писателя

Вена, 17 апреля 2019, 12:56 — REGNUM  Украинские власти должны привлечь к ответственности убийц популярного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 16 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

«В 4-ю годовщину убийства журналиста и писателя Олеся Бузины я вновь призываю украинские власти полностью расследовать и привлечь к ответственности как виновных, так и организаторов преступления», — подчеркнул он.

Дезир отметил, что продолжает следить за судебным разбирательством по делу Бузины.

Напомним, Олесь Бузина был убит выстрелами в спину 16 апреля 2015 года во дворе своего дома в Киеве. Правоохранители установили двух подозреваемых. Спустя четыре года, они до сих пор находятся на свободе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Донецка прошла акция памяти, посвящённая Олесю Бузине с участием местных политиков и общественных деятелей.

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Террор и политические убийства на Украине
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