В ОБСЕ призвали Украину расследовать убийство Олеся Бузины

Вена, 17 апреля 2019, 12:56 — REGNUM Украинские власти должны привлечь к ответственности убийц популярного украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир 16 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.
«В 4-ю годовщину убийства журналиста и писателя Олеся Бузины я вновь призываю украинские власти полностью расследовать и привлечь к ответственности как виновных, так и организаторов преступления», — подчеркнул он.
Дезир отметил, что продолжает следить за судебным разбирательством по делу Бузины.
Напомним, Олесь Бузина был убит выстрелами в спину 16 апреля 2015 года во дворе своего дома в Киеве. Правоохранители установили двух подозреваемых. Спустя четыре года, они до сих пор находятся на свободе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Донецка прошла акция памяти, посвящённая Олесю Бузине с участием местных политиков и общественных деятелей.
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