Порошенко призвал получить статус союзника США

Киев, , 12:52 — REGNUM

Политический эксперт Олег Бондарчук сравнил заявление президента Петра Порошенко о возможном вводе миротворцев ООН на Донбасс и разоружении войск ДНР и ЛНР с его обещаниями 2014 года за две недели закончить войну. Соответствующее заявление Бондарчук сделал 17 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.

«Давайте вспомним обещание президента пять лет назад, что АТО должно завершится за две недели. Когда мы говорим о «нормандском формате» хочу напомнить, что одной из его сторон является Россия… Во-первых, Россия говорит, что «их там нет» и, что Россия не влияет на эти группировки, договаривайтесь сами с так называемыми ДНР и ЛНР», — напомнил Бондарчук.

По его словам, Киев должен уйти от «нормандского формата» переговоров с Россией к будапештскому, с активным привлечением США.

«Должен быть переход от «нормандского формата», к будапештскому, от друзей Путина, потому что сегодня Германия экономически сотрудничает с Россией. Продолжается строительство «Северного потока-2», что фактически остановит транзит газа через Украину и ежегодной потере 3 млрд. долл. В будапештском формате будут США, потому что в 1994 году, когда Украина отказывалась от ядерного оружия, США были гарантами территориальной целостности и независимости. Потом к этому формату присоединилась Великобритания, Китай, Франция и Россия», — рассказал Бондарчук.

Он также призвал украинские власти получить статус «военного союзника» США как Израиль.

«Сегодня у нас нет возможности противостоять военной машине России… Есть вариант получить статус союзника США. Такие же союзнические отношения существуют у США с Израилем. Израиль ежегодно получает от США помощь, в том числе военную на миллиарды долларов. Если мы станем военным союзником США, мы сможем получить самые современные военные технологии — ракеты, ПВО и все то, в чем вы отстаем от России», — добавил Бондарчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля президент Порошенко заявил, что на встрече «нормандского формата», которая может состояться в начале июня, могут принять решение о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс.

«Мы надеемся, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы «нормандского формата», где будет предусмотрен вывод российских войск с украинской территории, вывод тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооружённых формирований и принятие решения о введении голубых касок ООН», — рассказал Порошенко.