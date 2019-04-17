Глава МИД Сербии пригласил Лаврова посетить Белград

Москва, 17 апреля 2019, 12:41 — REGNUM Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич пригласил главу МИД РФ Сергея Лаврова посетить с визитом Белград. Соответствующее заявление Дучич сделал 17 апреля во время пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой.
«После этого визита в Москву я жду его (Лаврова) визита в Белград до конца этого года», — сообщил Дачич.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сербский президент Александр Вучич обсудил с российским послом в Сербии Александром Чепуриным организацию предстоящей встречи в Пекине с президентом России Владимиром Путиным.
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