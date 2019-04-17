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В Кении нарастает напряжение перед президентскими выборами — СМИ

Политика

Президентские выборы пройдут в 2022 году

Найроби, 17 апреля 2019, 12:45 — REGNUM  Парламентарии, оказывающие поддержку заместителю президента Кении Уильяму Руто, призывают полицию усилить охрану политика. Они стали опасаться за безопасность Руто после того, как некоторые члены парламента высказались против политика. Об этом сообщает Deutsche Welle Swahili со ссылкой на свои источники.

По их словам, некоторые члены оппозиционного крыла парламента, которые выступают против выдвижения кандидатуры Руто на выборах в 2022 году, предложили запретить сторонникам Руто устраивать митинги.

Оппозиционные парламентарии считают, что заявления сторонников кандидатуры Руто «приостанавливают прогресс», достигнутый в результате соглашения, заключённого между лидером оппозиции Раилой Одингой и действующим президентом Кении Ухуру Кеньяттой.

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