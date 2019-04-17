В штабе президента Индонезии призвали жителей страны сообщать о нарушениях

Джакарта, , 12:26 — REGNUM В штабе действующего президента Индонезии Джоко Видодо и кандидата на пост вице-президента страны Маруф Амина выразили надежду, что процесс голосования в стране пройдет гладко и призвали все стороны соблюдать правила, сообщает портал Detik.

«Мы надеемся, что выборы в стране пройдут гладко и на местах не будет случаев запугивания. Необходимо соблюдать правила голосования», — заявил член команды действующего президента Эрик Тохир.

По его словам, голосование должно продолжатся до тех пор, пока люди приходят на избирательные участки.

«Мы высоко ценим работу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) и правоохранительных органов, обеспечивающих порядок и безопасность», — добавил он.

В предвыборном штабе Джоко Видодо также призвали жителей Индонезии сообщать о возможных случаях мошенничества на избирательных участках.

«Мы обращаемся ко всем жителям Индонезии, если вы действительно стали свидетелями мошенничества, то сначала сфотографируйте или сделайте видео нарушения, а затем сообщите номер избирательного участка», — призвал другой член команды президента Эйс Хасан Сядзили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Индонезии Ретно Марсуди вместе с семьей прибыла на избирательный участок в городе Депок 17 апреля 2019 года.

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