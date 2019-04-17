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В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц Украины

Политика

Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма»

В Киеве возбудили дело «о сдаче Крыма» против первых лиц Украины
Украина [(с) Иван Шилов

Киев, 17 апреля 2019, 12:19 — REGNUM  Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело по факту «Сдачи Крыма» в 2014 году в отношении представителей действующих украинских властей, сообщили в адвокатской фирме Aver lex, защищающая экс-президента Виктора Януковича.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в том числе против министра обороны страны Степана Полторака, спикера Верховной рады Андрея Парубия и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, генпрокурора Юрия Луценко, мэра Киева Виталия Кличко.

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Дело возбуждено по фактам «умышленной сдачи высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2014 в Крыму состоялся референдум о воссоединении полуострова с Россией. Подавляющее большинство жителей республики приняло решение вернуться в Россию, после чего Крым официально вошёл в состав России.

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