Узбекистан и Великобритания обсудили ситуацию в Афганистане

Ташкент, , 12:12 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и заместитель министра иностранных дел Великобритании и Северной Ирландии Алан Дункан в Ташкенте обсудили вопросы развития двусторонних отношений, сообщает пресс-служба Мирзиёева.

В ходе беседы глава Узбекистана «с глубоким удовлетворением отметил динамичное развитие узбекско-британских многоплановых отношений в последние годы».

В свою очередь, Алан Дункан указал, что осуществляемые в Узбекистане масштабные реформы и преобразования, охватывающие все сферы общественной жизни, способствуют дальнейшему углублению полноформатного сотрудничества между двумя странами.

Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двустороннего практического сотрудничества, содействия реализации совместных проектов с привлечением прямых британских инвестиций, передового опыта и технологий.

«Состоялся обмен мнениями по международной и региональной повестке, включая вопросы укрепления отношений добрососедства и партнерства в Центральной Азии, а также скорейшего мирного урегулирования ситуации в Афганистане», говорится в сообщении.

Как подчеркивает пресс-служба, между двумя странами сегодня поддерживаются активный политический диалог и межпарламентские контакты, расширяется взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной, инновационной и банковско-финансовой сферах.

«По итогам 2018 года объем взаимной торговли показал максимальный рост за последние 10 лет», подчеркивает пресс-служба, при этом не озвучивая цифры.

По данным МИД Узбекистана, в январе-сентябре 2017 года товарооборот между Узбекистаном и Великобританией составил 115,9 миллионов долларов, из них экспорт — 33,5 миллионов долларов, импорт — 82,4 миллионов долларов