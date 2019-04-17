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Дмитрий Медведев начал отчет о работе правительства

Политика

Одиннадцатый

Дмитрий Медведев начал отчет о работе правительства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Москва, 17 апреля 2019, 12:05 — REGNUM  Премьер-министр Дмитрий Медведев начал отчет о работе правительства РФ за 2018 год, передает корреспондент ИА REGNUM 17 апреля.

«Сегодня я представляю отчет о деятельности правительства за 2018 год. Я буду говорить о нашей текущей работе, о планах на будущее», — заявил Медведев.

Сам отчет продлится около часа, потом предполагаются вопросы парламентариев. Депутатов будут интересовать не только итоги, но и планы работы правительства, прежде всего, реализация указов президента, национальных проектов.

Это уже одиннадцатый отчет главы правительства перед депутатами Госдумы, первый состоялся в 2009 году за работу в 2008 году.

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Отчет правительства РФ перед Государственной думой
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