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Нарышкин равноценная замена Матвиенко – мнение

Политика

О дальнейших перспективах Матвиенко рассуждать нецелесообразно

Нарышкин равноценная замена Матвиенко – мнение
Иван Шилов © ИА REGNUM
Валентина Матвиенко

Москва, 17 апреля 2019, 11:19 — REGNUM  Уход Валентины Матвиенко с поста спикера Совета федерации РФ обусловлен, прежде всего, возрастным фактором. Более того, именно вследствие этого фактора нецелесообразно рассуждать о дальнейших перспективах Матвиенко, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Что касается возможной замены, то информация о Сергее Нарышкине, на мой взгляд, может иметь под собой основания. Это опытный парламентарий, хорошо знающий и понимающий функционал спикера верхней и нижней палаты российского парламента.

Думаю, и с функциональной, и имиджевой точки зрения, для Совета федерации РФ Нарышкин будет равноценной заменой Матвиенко», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.

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