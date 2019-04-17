История об утках: Трамп стал объектом манипуляции, и об этом говорят прямо

Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Сообщения о том, под влиянием каких аргументов президент США принял решение о высылке российских дипломатов, укладывается в логику начального периода пребывания бизнесмена на посту президента: он становился объектом манипуляции собственных спецслужб, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 17 апреля, комментируя публикацию The New York Times.

Как сообщалось ранее, по данным источников издания, Дональд Трамп не хотел санкционировать высылку российских дипломатов в связи с так называемым «делом Скрипаля», а переубедила его директор ЦРУ Джина Хаспел, которая показала Трампу «фотографии» «детей и животных, пострадавших из-за применения «Новичка».

"То, что мы узнали из публикации The New York Times, укладывается в логику начального периода пребывания бизнесмена на посту президента. Думаю, им манипулировали во многих случаях, а он по ходу дела всё менял и менял своих помощников… Без своей сплоченной команды — беда!

Принять решение о начале дипломатического конфликта из-за «мертвых уток» — это, конечно, верх маразма. Я уже не говорю о том, что глупо государственному деятелю верить в причастность руководства России к использованию боевого отравляющего вещества в иностранном городе с целью «наказания предателя». Плохих детективов начитался, что ли?

Моё внимание, однако, привлекла информация о том, что на фотографиях были «пострадавшие в Солсбери дети». Вы слышали что-либо об «отравленных детях»? Я не слышал. До этого даже англичане не дошли, во всяком случае, публично.

Цээрушники, однако, такие фото Дональду Трампу подсунули. Высоко же они «ценят» своего президента, если готовы так им манипулировать!

Надеюсь, что когда ЦРУ покажет нынешнему президенту США фотографии дельфинов «пострадавших от инцидента в Керченском проливе», он не даст указания вообще закрыть посольство России в Вашингтоне», — отметил Михаил Демурин.