Полноценные выборы на Украине 21 апреля под вопросом — мнение

Москва, , 10:16 — REGNUM Вопрос выборов на Украине связан уже не с огромной популярностью Владимира Зеленского, а с тем, удастся ли провести полноценные выборы 21 апреля, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«В 13 регионах Украины не укомплектованы 7 325 участковых комиссий из 29 989. Чтобы участковые комиссии открылись, нужно минимум девять человек (кандидаты могут подать до семи членов комиссий каждый)», — пояснил политолог.

Штаб Петра Порошенко в эти комиссии подал по два человека — это как раз те участки, где больше всего голосов набрал Зеленский. В итоге избиратели, прикрепленные к этим УИКам, просто не проголосуют, и Зеленский потеряет эти голоса.

«Конечно, это поставит под вопрос легитимность президента Порошенко, но альтернатива этому — уголовное преследование и разрушение его бизнес-империи. Так что он пойдет на любые меры», — считает Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти в три раза — 72,2% против 25,4%.

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