«Насколько же эти идиоты в неадеквате?»: Украина «дошутилась» про Нотр-Дам

Киев, , 10:13 — REGNUM На Украине продолжают обсуждение реакции ряда украинских экспертов и политиков на пожар в соборе Парижской Богоматери, вызвавшей крайне негативные эмоции представителей Франции, в частности, посла этой страны в Киеве, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 17 апреля.

Так, бизнесмен Евгений Черняк обращает внимание, что министр культуры украинского правительства Евгений Нищук оперативно предложил помощь местных реставраторов в восстановлении собора.

«Он забыл при этом, что все замки и исторические памятники страны находятся в плачевном, полуразрушенном состоянии. Порядок у себя наведи, чтобы стыдно не было, потом помощь предлагай», — комментирует Черняк.

Также он вспоминает высказывания ряда экспертов команды действующего президента Петра Порошенко, которые в глумливом тоне связали пожар с визитом в Париж кандидата в президенты Владимира Зеленского 12 апреля. Наибольший резонанс, напомним, вызвало заявление политолога и журналиста Тараса Березовца, отметившего, что мог ещё сгореть и Елисейский дворец, и в принципе Парижу повезло, что он пока цел.

«Вы вообще понимаете, насколько эти идиоты в неадеквате? Вы понимаете, как вообще на Украину смотрит весь Мир после таких заявлений? Как будут инвестировать в страну, которую представляют такие клоуны? Какое негативное влияние на бренд Украина это всё имеет?» — задается риторическими вопросами Черняк.

Политолог Виктор Небоженко констатирует, что «наши порохоботы» опять отличились.

«На этот раз — на всю Европу. Они издеваются над горем французов — пожаром в соборе Парижской Богоматери Нотр-Даме. Что не сделаешь для того, чтобы победил твой кандидат в президенты… Даже посол Франции в Украине был в ужасе, прочитав этот твит. Дипломат просит (главу МИД Украины) Павла Климкина остановить этот позор. Однако потом им всё ещё весело: после них хоть пожар, хоть потоп», — отмечает эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что и сам президент Порошенко в весьма своеобразной форме выразил слова поддержки главе Франции Эммануэлю Макрону и французскому народу в связи с этим ЧП.

«Этот собор особенно важен и для украинцев — там проходили мессы по жертвам Голодомора. В этом соборе я участвовал в интронизации Бориса Гудзяка, который стал епископом византийского обряда греко-католиков», — говорится в заявлении Порошенко.

Посол Франции на Украине Изабель Дюмон дала понять, что считает недопустимыми «шутки» политологов о пожаре в Нотр-Даме после визита Владимира Зеленского в Париж.

«Как вам не стыдно?! Позор», — отреагировала она на соответствующие заявления.