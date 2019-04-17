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Почему уходит Матвиенко: «омоложение» высшей власти

Политика

… но принцип присутствия в когорте российских высших должностных лиц одной женщины будет сохранен

Почему уходит Матвиенко: «омоложение» высшей власти
Иллюстрация: Kremlin.ru
Валентина Матвиенко

Москва, 17 апреля 2019, 09:46 — REGNUM  В Совет Федерации РФ отправляли уже и Игоря Артемьева, и Вячеслава Лебедева, вот теперь и Сергея Нарышкина. Но главное — это всё же уход Валентины Матвиенко в связи с достижением 70-летнего возраста, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Конечно, есть прямая связь этой ожидаемой отставки с «омоложением» высшей власти в России.

Но мне кажется, что принцип присутствия в когорте российских высших должностных лиц одной женщины будет сохранен. И случится эта ротация, очевидно, только осенью», — считает политолог.

По его мнению, скорее всего, Валентина Матвиенко не уйдёт из политической жизни России, а, например, может быть направлена послом в одну из крупных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко может перейти на другую должность в ближайшие месяцы.

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