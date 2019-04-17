Bloomberg: Китай готов задействовать против США мощный бросок в стиле дзюдо

Максим Исаев, , 07:13 — REGNUM

Для пострадавших от наводнения американских фермеров есть несколько хороших новостей. Китай в настоящий момент рассматривает вопрос о переносе торговых пошлин с импортной американской сельскохозяйственной продукции, введённых в рамках торговой войны с президентом США Дональдом Трампом, на другие товары, импортируемые из США, пишет Дэвид Фиклинг в статье для издания Bloomberg.

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По словам людей, знакомых с ситуацией, пока всё еще остаются некоторые пошлины в отношении сельскохозяйственной продукции США, импортируемой в КНР, но происходит перенос пошлин на несельскохозяйственные товары. Это позволило бы Пекину сохранить ответные пошлины в отношении Вашингтона, который намерен сохранить свои торговые пошлины в отношении китайских товаров в качестве рычагов давления в рамках торговых переговоров с КНР.

Проблема заключается в том, что объём американского импорта в США не столь велик, поэтому, с точки зрения переноса пошлин на другие товары, выбор у КНР крайне не велик.

Ежегодно Китай импортирует из США товары на сумму примерно $120 млрд. Пекин ввёл пошлины в отношении американского импорта на сумму $50 млрд. Согласно информации, предоставленной министерством торговли КНР, примерно треть всех ответных пошлин пришлась на сельскохозяйственные товары, включая соевые бобы, корма для животных, зерно и табак, на сумму, которая до введения пошлин в 2017 году составляла около $17 млрд. Остальные пошлины были введены в отношении энергетических продуктов, медицинского оборудования и химикатов. За счёт каких товаров Китай мог бы компенсировать торговые пошлины, снятые с сельскохозяйственной продукции?

На долю импорта нефти и полезных ископаемых США пришлось около $18 млрд до введения ответных торговых пошлин. Однако маловероятно, что Китай станет переносить пошлины на нефть и полезные ископаемые. Увеличение объёмов поставок сырой нефти и природного газа — это один из лучших способов сократить торговый дефицит с США.

Также ежегодно Китай импортирует самолёты американского производства на общую сумму около $16 млрд. Теоретически Китай мог бы ввести пошлины в отношении американских самолётов. Сейчас китайские пошлины действуют в отношении определённой части данного импорта, однако пошлин избежали импортные самолёты, масса которых составляет более 45 тонн, сюда относится значительная часть самолётов Boeing.

Наиболее вероятно то, что Китай расширит торговые пошлины в отношении товаров промышленного сектора. На долю импортируемых из США полупроводников, телефонов, компьютеров и связанного с ними оборудования приходится около $14 млрд. На долю промышленного оборудования приходится около $13 млрд, при этом китайские пошлины до сих пор не затронули существенную часть импортной продукции американской индустрии пластмасс и химикатов стоимостью около $11 млрд. Кроме того, в настоящее время США поставляют в Китай целый ряд высокоточного оборудования и фармацевтических препаратов на сумму около $7 млрд. Трудно поверить в то, что Китай слишком бы расстроился по поводу повышения стоимости импорта США в этих секторах.

В рамках промышленного плана КНР «Сделано в Китае — 2025», который послужил поводом для начала нынешней торговой войны, Пекин ставит перед собой амбициозные цели по расширению производства многих товаров, которые в настоящий момент поставляются из США, начиная с лекарственных препаратов и сельскохозяйственного оборудования и заканчивая продвинутой продукцией машиностроения и передовыми материалами.

Вполне возможно, что торговые переговорщики США и КНР найдут менее чувствительные ниши промышленности, торговые пошлины в отношении которых не затронули бы американских производителей.

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Трампу одновременно необходимо обеспечить защиту своей страны и задействовать экспорт сырьевых товаров для покрытия торгового дефицита с КНР. Однако любой перенос китайских торговых пошлин с сельскохозяйственной продукции на другие импортируемые из США товары может поставить под угрозу важные сектора американской экономики. Спектр экспортных товаров в КНР не настолько велик, чтобы США могли избежать подобной участи.

Торговые посредники Вашингтона должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить подобный сценарий развития событий, поскольку в противном случае Китаю удалось бы поднять торговые барьеры для самых конкурентоспособных производителей США, одновременно выполнив торговые требования Трампа. Такая тактика позволила бы Китаю продвинуть свою экономику в будущее, в то же время отбросив экономику США в прошлое. Да, это не Китай придумал знаменитую технику дзюдо, которая позволяет использовать силу противника против него самого, но, похоже, Пекин не терял времени зря, он учился этой технике.