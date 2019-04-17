Ким Чен Ын провел внезапную проверку сил ПВО страны

Пхеньян, , 05:23 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын провел внезапную проверку боеготовности войск противовоздушной обороны страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что северокорейский лидер прибыл в полк истребителей для проверки летной подготовки. Он приказал взлететь дежурным истребителям полка и выполнить ряд учебных задач.

Отмечается, что проверка проходила в войсковой части № 1017 ВВС и ПВО Корейской народной армии. Ким Чен Ын отметил, что летчики умело выполнили поставленные перед ними задачи. По итогам проверки северокорейский лидер призвал пилотов не забывать о Родине и всегда выполнять порученные боевые задания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил усыпальницу основателя Северной Кореи Ким Ир Сена и своего отца Ким Чен Ира. В ходе своего визита северокорейский лидер почтил память предков.

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