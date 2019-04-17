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Ким Чен Ын провел внезапную проверку сил ПВО страны

Политика

Ким Чен Ын отметил, что летчики умело выполнили поставленные перед ними задачи

Ким Чен Ын провел внезапную проверку сил ПВО страны
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ким Чен Ын

Пхеньян, 17 апреля 2019, 05:23 — REGNUM  Лидер КНДР Ким Чен Ын провел внезапную проверку боеготовности войск противовоздушной обороны страны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Сообщается, что северокорейский лидер прибыл в полк истребителей для проверки летной подготовки. Он приказал взлететь дежурным истребителям полка и выполнить ряд учебных задач.

Отмечается, что проверка проходила в войсковой части № 1017 ВВС и ПВО Корейской народной армии. Ким Чен Ын отметил, что летчики умело выполнили поставленные перед ними задачи. По итогам проверки северокорейский лидер призвал пилотов не забывать о Родине и всегда выполнять порученные боевые задания.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля лидер КНДР Ким Чен Ын посетил усыпальницу основателя Северной Кореи Ким Ир Сена и своего отца Ким Чен Ира. В ходе своего визита северокорейский лидер почтил память предков.

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