Пожар в Нотр-Даме обрастает деталями, выборы в РФ — идеями: Радио REGNUM

Москва, 17 апреля 2019, 11:00 — REGNUM
- СМИ сообщили, что сигналы о начале пожара в Нотр-Даме были проигнорированы;
- Латвия надеется вернуть в Вентспилс нефть;
- Испания потеряет 1,2 млрд евро в год без соглашения по Брексит;
- Мель будет добиваться полного оправдания;
- Пакет законопроектов о цифровых избирательных участках в РФ прошёл I чтение.
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